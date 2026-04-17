«Раскол в обществе очень сильный!» – Евгения Шафранек 17 9651

Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Раскол в обществе очень сильный!» – Евгения Шафранек

Депутат Рижской думы Евгения Шафранек рассказала порталу bb.lv о том, почему так важно не пропустить эти выборы.

«Ригу хотят превратить в село», «Бюрократия правит городом», «Грядущие выборы будут опять этническими», «Раскол в обществе очень сильный», – такие признания и выводы в интервью bb.lv сделала депутат Рижской думы Евгения Шафранек («Латвия на первом месте»).

Она ворвалась в большую политику год назад, присоединившись к команде Айнара Шлесерса на выборах в столичное самоуправление. В том числе и наши читатели знают Евгению, как талантливого журналиста.

В этом году у партии «Латвия на первом месте» новый вызов — выборы в 15-ый Сейм. «Нужно понимать, что на этих выборах решается очень многое, в том числе и для русскоязычных жителей.

Во-первых, важно прийти на эти выборы, только в этом случае вы можете на что-то повлиять.

Во-вторых, «нам шашечки или ехать»? Я считаю, что нам нужно «ехать», а стало быть голосовать следует за тех, кто реально может прийти к власти, и таким образом и голос русскоязычных будет учитываться при принятии решений. А значит для меня выбор совершенно понятен — за Шлесерса, как кандидата в премьеры, и за партию «Латвия на первом месте»!

Страна находится в такой ситуации, что ей срочно необходим настоящий лидер — эффективный политик и менеджер. Шлесерс на голову выше остальных конкурентов и именно такой лидер должен руководить правительством в наше кризисное, непредсказуемое время!», – говорит Евгения Шафранек.

Автор - Абик Элкин
