Если посмотреть на все парламентские выборы, начиная с 5-го Сейма, то есть с 1993-го года, то лишь один раз выборы проходили без новичков или точнее — без создания новой крупной политической силы, реально претендующей на власть.

Это было 20 лет назад — в 2006-м году. Но, как говорится, исключение подтверждает правило. И еще одна тенденция — от выборов к выборам, опять-таки за редким исключением, активность избирателей все снижалась. Давайте вспомним, как это было!

Сейм номер 5: рекорд «Латвияс цельш»

В далеком уже 1993-м году состоялись выборы в 5-ый Сейм — это были первые выборы после восстановления независимости де-факто и де-юре, когда Сейм пришел на смену Верховному совету.

Под эти выборы была создана партия «Латвияс цельш», которая была призвана заменить выполнившую свою миссию Народный фронт. НФЛ — была в своем роде революционная политическая сила, которая должна была обеспечить восстановление независимости.

Замена одной правящей силы другой прошла триумфально — явка была огромной (89,9% имеющих право голоса!) и «Латвияс цельш» получила рекордное количество мест в Сейме — 36!

Забегая вперед, скажем, что больше никто этот рекорд повторить в следующие 30 лет так и не смог. Лишь дважды партии почти приблизились к такому результату – «Единство» один раз получило аж 33 мандата, а «Центр согласия» – 31.

Сейм номер 6: кто в доме хозяин?

Под выборы в 6-ой Сейм, в 1995-м, были созданы две крупных политических силы, которые должны были прекратить господство «Латвияс цельш». И им это удалось — партия «Саймниекс» («Хозяин»), объединившая бизнес-элиту тех лет, получила 18 мест. А партия протеста Йоахима Зигериста под названием «Народное движение для Латвии» получила 16 мест. Зигерист вошел в истории как известный популист, раздававший своим избирателям бананы. И это сработало!

В свою очередь «цельш» потерял в результате выборов более половины мандатов, получив всего 17 мест. И хотя «Латвияс цельш» сохранило главенствующую роль в следующем правительстве, ее влияние заметно уменьшилось.

Сейм номер 7 и 8: звезда по имени Шкеле

К следующим выборам взошла звезда Андриса Шкеле, который создал Народную партию. Она и победила на выборах в 7-ой Сейм, получив 24 мандата. Шкеле снова стал премьером.

На дворе был 1998-ой год. Спустя четыре года начнется закат эры Шкеле, поскольку избиратели ринулись поддерживать следующего «спасителя» Отечества Эйнара Репше — многие избиратели испытывали к нему ностальгию еще с начала 90-ых, ведь Репше, как один из первых руководителей Банка Латвии, считался отцом национальной валюты – лата. Уже вскоре Репше возглавил правительство. Впрочем, сегодня уже нет – ни латов в кошельках, ни Репше в политике.

Сейм номер 9: Репше «съели» его же соратники

По инерции партия Репше «Новое время» еще была представлена и в следующем парламенте, то есть в 9-м Сейме. Причем, это действительно был единственный созыв парламента, в котором не было новых крупных политических сил.

Однако Репше к этому моменту уже покинул активную политику, уступив бразды правления тем, кого он в свое время привлек в политику, и которые, как это часто бывает, потом его «подсидели».

Сейм номер 10: разогнанный

К выборам в 10-ый Сейм состоялся… ребрендинг «Нового времени» – партия сменила вывеску и стала «Единством». Избиратели снова поверили в то, что пришли новые спасители – «Единство» получило аж 33 места в 10-м Сейме!

Сейм номер 11: все свободны

Но насладиться успехом «единцы» особо не успели — через год с небольшим Затлерс издал знаменитый указ номер 2, парламент был распущен и проведены выборы в новый Сейм. Сам же Затлерс и попытался исполнить роль нового спасителя Отечества, создав свою партию — Партию реформ.

Никаких реформ, впрочем, избиратель не дождался — партия вскоре распалась, а сам Затлерс даже не смог избраться спикером Сейма. Партия реформ стала типичным проектом на одни выборы. Зато она родила нынешнего президента – Эдгара Ринкевича.

Сейм номер 12: сердце не выдержало

Равно как и единичным проектом стала партия «От сердца Латвии», лидером которой стала популярная в то время уже бывшая госконтролер Ингуна Судраба.

Набранные Судрабой политики разбежались еще во время работы 12-го Сейма и к следующим выборам от данной политической партии не осталось и следа.

Сейм номер 13: Кайминьш, Гобземс и другие

Но свято место пусто не бывает — протестный латышский электорат вызвалась «подобрать» партия KPV.LV с харизматичным политическим популистом-хулиганом Артуссом Кайминьшем.

В «дуэте» с ним шел и присяжный адвокат Алдис Гобземс. В свою очередь и на правом фланге у «старых» националистов появился конкурент — Новая консервативная партия.

Что случилось потом — думаю, наши читатели еще хорошо помнят. KPV.LV стала распадаться уже через два месяца после выборов, политические друзья Кайминьш и Гобземс стали заклятыми врагами и в итоге оба политика сошли с политической сцены и, похоже, навсегда.

Фиаско на выборах в нынешний Сейм потерпела и Новая консервативная партия, фактически не выдержав конкуренции с Национальным объединением.

Сейм номер 14: объединенные миллионером

Но и на выборах в Сейм нынешнего созыва появилась новая «спасительная» сила в виде Объединенного списка, который создал ветеран латвийского бизнеса, мультимиллионер Улдис Пиленс. Можно предположить, что «объединенные» не уйдут в историю — судя по рейтингам, у них есть шанс попасть и в новый Сейм.

Но, наверное, излишне и говорить, что и они не стали «спасителями» Отечества. Да и вообще трудно представить, что в нашей политической системе одна партия может «вершить судьбы страны».

Сейм номер 15: кто на новенького?

Впрочем, и выборы в следующий, 15-й Сейм не станут уникальными — и под эти выборы уже создана новая политическая сила, которая будет пытаться собрать протестный, главным образом латышский, электорат.

Речь идет о партии «Мы меняем правила». Хотя политическая сила пытается «толкать» новую идею — о переходе на одномандатные округа и фактическом отказе от партийной системы, все, кто разбираются в политике, понимают: едва ли такая революция случится после выборов. Даже если партия Херманиса и будет представлена в 15-м Сейме, что не факт.

Других сторонников подобной радикальной реформы в новом парламенте просто не будет!