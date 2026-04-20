Белорусский президент почему-то думает, что на него нападут войска соседних стран (не России).

Лукашенко, в частности, сказал: «Моя задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, может быть, в какой-то степени Украину. Упаси их Господь совершить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать. Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся этого делать, если нас не будут втягивать в эту войну и нам не придется отвечать. Мы не хотим этого».

Закончив с миролюбивым вступлением, Александр Лукашенко перешел к угрозам: «Это не значит, что мы завтра же, если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять.

Но если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашему договору с Российской Федерацией... Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть», – сказал Лукашенко.

С чего бы это? Очевидно Беларусь продолжает раскручивать поднятую в России тему о пролете боевых украинских дронов над странами Балтии.

Напомним, что официальная Рига неоднократно утверждала, что не давала разрешений украинцам на использование своего воздушного пространства для украинской атаки на Россию.