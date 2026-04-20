СГБ: Россия подтверждает готовность продолжать вредоносную деятельность в Латвии 3 743

Дата публикации: 20.04.2026
LETA
Изображение к статье: СГБ: Россия подтверждает готовность продолжать вредоносную деятельность в Латвии
ФОТО: АрмiяInform

Действия Министерства обороны России — публикация списка и угрозы в адрес производителей дронов, сотрудничающих с Украиной — свидетельствуют о готовности страны-агрессора продолжать вредоносную деятельность на территории Латвии, считает Valsts drošības dienests.

На прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало список компаний из разных стран, в том числе европейских, которые, по мнению Москвы, производят ударные беспилотники и их компоненты для Украины. В перечень «филиалов украинских компаний в Европе» включены 11 предприятий, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге.

Комментируя это заявление, в латвийской спецслужбе отметили, что ранее уже информировали общественность о вредоносной деятельности на территории Латвии, осуществляемой или планируемой в интересах России, в том числе в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

«Такие публичные заявления со стороны России лишь подтверждают её готовность продолжать подобную активность в Латвии», — подчёркивает СГБ.

В ведомстве также указали, что в рамках своей компетенции постоянно оценивают ситуацию в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы национальной безопасности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев, комментируя заявление Минобороны, заявил, что это «список потенциальных целей Вооружённых сил России».

«Когда эти удары станут реальностью, зависит от того, что произойдёт дальше», — добавил Медведев.

#Украина #министерство обороны #Латвия #безопасность #спецслужбы #дроны #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
