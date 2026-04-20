В Латвии заблокировали еще 10 сайтов - могут негативно повлиять на сплоченность латвийского общества 4 1350

Политика
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии заблокировали еще 10 сайтов - могут негативно повлиять на сплоченность латвийского общества

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил доступ еще к десяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в опубликованном в официальном сообщении совета.

Доступ ограничен к сайтам pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru.

NEPLP получил информацию от компетентного государственного учреждения о том, что на этих сайтах в целом распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России в Украине, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военнослужащих, воюющих в Украине, а также формируется чувство принадлежности и общее положительное отношение к России.

По оценке NEPLP и компетентных государственных органов, это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству, а также на солидарность и поддержку Латвийским государством Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Подобные решения об ограничении доступа к распространяющим российскую пропаганду порталам NEPLP принимал и ранее.

#пропаганда #Украина #Латвия #независимость #neplp #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
