«Дом Москвы» решили сносить. Кто этим займется? 5 10004

Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дом Москвы» решили сносить. Кто этим займется?
ФОТО: LETA

Ни одна компания не откликнулась на призыв на общественных началах или за символическую плату снести так называемый "Дом Москвы" в Вильнюсе, сообщила Строительная инспекция.

„На наш призыв не откликнулось ни одно предприятие“, – сообщил представитель инспекции Росвалдас Горбачёвас.

По словам Горбачёваса, поскольку интереса со стороны предприятий не последовало, а строительная компания Regina ir Co до прошлой пятницы не обжаловала решение суда, в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на снос.

Ранее агентство BNS сообщало, что Regina ir Co проиграла в Каунасском окружном суде спор со Строительной инспекцией по поводу конкурса на снос "Дома Москвы". Компания заявляла, что дальнейший спор потребует больших финансовых и временных ресурсов, кроме того, она не видит четкой политической или институциональной воли для продолжения этой госзакупки.

В связи с тем, что решение суда о сносе здания рядом с центром столицы не выполняется уже четыре года, мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас сообщил, что обратился к строительным компаниям с предложением снести здание на общественных началах.

#архитектура #Вильнюс #столица
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
