Оппозиция намерена голосовать «против», полагая, что данный законопроект может быть оспорен в Конституционном суде, но самое главное — его принятие может привести к дефициту топлива. Торговцам будет просто невыгодно импортировать горючее.

Напомним: законопроект предусматривает фактическое изъятие прибыли АЗС, если наценка будет превышать 3 процента, и, если торговцы не смогут документально доказать обоснованность завышения цены.

Еще снизить акциз

Но если этот законопроект начнет свой путь по комиссиям парламента, то поправки оппозиционной фракции, скорее всего, правящие отклонят.

Оппозиционные депутаты предлагают еще сильнее снизить акциз на дизельное топливо, причем действие пониженной ставки предлагается продлить до 31-го октября. Депутаты напоминают, что предыдущее снижение акциза — с подачи правительства, – явно запоздало и оказалось явно недостаточным: цены на дизельное топливо продолжают расти.

К тому же пониженная ставка введена до 30-го июня, а ведь велик риск, что кризис в Персидском заливе может затянуться.

Та же оппозиционная фракция и предложила исправить Закон о пенсиях: внесенная поправка предусматривает, что в стаж зачисляется весь период ухода за ребенком в течении двух лет. И соответствующий платеж в фонд обязательного социального страхования государство делает тоже в течении этих двух лет.

Нынче в трудовой стаж для расчета пенсии зачисляется не все два года постродового отпуска, то бишь ухода за ребенком, а только полтора года. Чего государство только не придумывает, чтобы сэкономить на размере пенсии латвийцев!

Революционные поправки

Сегодня же комиссия Сейма по бюджету и финансам завершит работу над революционными изменениями в Законе о закупках.

Напомним, что правительство, ссылаясь на директиву ЕС, решило в разы повысить сумму закупки, начиная с которой государственные и муниципальные организации обязаны проводить закупочные конкурсы. Так на данный момент конкурсы необходимо проводить — на закупки товаров и услуг на сумму от 10 тысяч евро, а на строительные работы — от 20 тысяч. Поправки же предусматривают, что конкурсные процедуры на закупку товаров и услуг впредь будут проводиться на сумму от 143 тысяч евро, а закупки строительных работ будут проводиться по конкурсу, если сумма закупки начиная от 5,538 миллионов евро!

Целый ряд экспертов выразил опасения, что столь высокие ценовые пороги создадут дополнительный риск коррупции, ведь отследить процесс так называемых ценовых опросов гораздо сложнее, чем публичных закупочных конкурсов.

На этапе обсуждения поправок в третьем чтении все-таки депутаты внесли коррективы: закупочные процедуры на строительные работы нужно будет проводить от 1 миллиона, если это закупки национального, а не евросоюзовского уровня. Простые же закупки услуг и товаров будут проводиться, если сумма составляет от 30 тысяч до 140 тысяч.

Как ожидается, Сейм проголосует за принятие поправок в Закон о закупках уже в этот четверг.

Огласите весь список!

Сегодня же комиссия Сейма по обороне и внутренним делам концептуально одобрит поправку, которая обязывает Центральное статуправление публиковать список латвийских компаний, продолжающих осуществлять торговлю (импорт или экспорт) с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Как сплачиваться будем?

Завтра же депутатов комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества познакомят с результатами исследования об этом самом сплочении.