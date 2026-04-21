Скандал вокруг избирательной системы: контракт разорван, ищут новых исполнителей

Политика
Дата публикации: 21.04.2026
BB.LV
Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и предлагает вместо этого передать разработку избирательных систем частично или полностью принадлежащим государству компаниям "Latvijas mobilais telefons", "Tet" и "Latvijas valsts meži", пишет ЛЕТА.

Как агентству ЛЕТА сообщила советница министра умного управления и регионального развития Сабине Спурке, такие изменения предлагаются "для обеспечения несомненной легитимности проведения выборов в Сейм и во избежание возможных репутационных рисков".

Именно эти компании МУУРР предлагает в качестве исполнителей работ, поскольку "в их управлении участвует государство, они реализовали значимые проекты государственной IT-инфраструктуры и в них работают высококвалифицированные специалисты".

Предлагаемое МУУРР решение предусматривает, что по поручению Кабинета министров договоры на разработку программного обеспечения будут заключаться в соответствии с нормой Закона о публичных закупках, предусматривающей исключение из процедуры закупки.

В договорах на разработку планируется соблюдать ранее установленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) существенные сроки разработки, чтобы обеспечить первоначально определенный осенью 2025 года между ЦИК и Государственным агентством цифрового развития график технологического обеспечения избирательной платформы.

МУУРР решила вынести это предложение на рассмотрение Кабинета министров.

В министерстве сообщили, что договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies", который по результатам закупки в электронных каталогах системы электронных закупок получил право выполнять программные работы по избирательной платформе, расторгнут, поскольку компания до настоящего времени не выполнила свои обязательства, вытекающие из технического задания.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс недавно в Сейме сообщил, что заключен договор о адаптации избирательных систем к выборам в Сейм. Компания "Rix Technologies" заверила, что может завершить работы до 30 июня, однако указала на отдельные препятствия.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция (ГП) в рамках начатого Европейской прокуратурой (EPPO) уголовного процесса по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.

В этом деле в качестве меры пресечения арест применен к уже отстраненному специалисту по публичным закупкам Айнару Бидерсу, бывшему директору Государственного агентства цифрового развития Йорену Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний "Corporate Solutions" Айгару Церусу, который позже был освобожден из-под стражи.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, и легализации преступно полученных средств в крупном размере, совершенной организованной группой.

По информации, полученной в ходе расследования, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в публичных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты были незаконно обеспечены с помощью государственных должностных лиц, а незаконно полученная прибыль распределена между участниками.

В пресс-релизе EPPO отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры. Аналогичные опасения по поводу угроз демократическим процессам высказывали и несколько политиков, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.

#коррупция #закупки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
