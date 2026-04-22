Дата публикации: 22.04.2026
Комментаторы не согласились с выводами главы парламентской следственной комиссии.

Председатель парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальной сети X поделился своим советом, суть которого сводится к тому, что нам нужно готовить своих шоферов-дальнобойщиков, чтобы не привлекать гастарбайтеров: "Чтобы не пришлось ввозить иммигрантов, работающих на предприятиях транспорта и логистики, министерствам сообщения и образования необходимо привести систему образования в порядок, чтобы в гораздо большем количестве были подготовлены профессиональные водители грузовиков и автобусов. В Европе не хватает более 100 тыс. водителей".

Однако многие комментаторы с выводами политика не согласились. Вот только самые яркие ответные реплики "от народа".

"Так сложно 2 с 2 посчитать? Людей завозят не потому, что нет обученных водителей, а потому, что учить некого. Полицейских нет, учителей нет, медиков нет, водителей нет, токарей нет, строителей нет, одноклубников читателей нет. Людей нет Домбрава, а не школ!"

"Эй! Начинаешь с себя? Ты никогда не работал по-настоящему. Возьми паузу в Сейме и поработай водителем."

"Но если честно посмотреть, Янис Домбрава, вы никогда в жизни так реально не работали. Поработать политиками мы бы тоже смогли. Вы бы лучше сами пошли бы работать водителем, а я бы вместо Вас комментарии строчил в социальных сетях"

"1. Молодые люди не хотят быть дальнобойщиками. Не престижная работа, особенно в Латвии.

  1. Зарплаты низкие, часы, работа вдали от дома."
Автор - Абик Элкин
