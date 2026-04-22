В условиях кризиса цен на нефтепродукты в дорожной отрасли необходимы немедленные решения, заявил в среду на ежегодной конференции дорожной отрасли Латвии, организованной ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC), министр сообщения Атис Швинка, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры как на уровне Европейского союза (ЕС), так и с отраслевыми ассоциациями, поскольку решения должны быть приняты незамедлительно.

"Строительный сезон начался, необходимо заключать контракты и реализовывать строительные проекты. Я вынес на рассмотрение правительства конкретные решения, которые решают проблему роста цен на компонент битума, а также вопросы договоров, регулирующих сроки исполнения и заключения," — указал Швинка.

Министр подчеркнул, что изначально решения планировалось рассмотреть на заседании правительства на этой неделе, однако теперь обсуждение перенесено на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что Министерство сообщения подготовило информационный доклад о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на транспортную отрасль Латвии, в котором обозначены возможные решения и механизмы поддержки.

Информация на портале правовых актов свидетельствует, что доклад имеет статус ограниченного доступа.

При разработке доклада использован опыт предыдущих кризисов, особенно 2022 года после вторжения России в Украину, когда в условиях значительного роста цен в договорах применялась методика перерасчёта стоимости строительных работ.

Министерство сообщения и отрасль сходятся во мнении, что и сейчас необходимо найти аналогичное или схожее решение, актуализировав эту методику в соответствии с текущей геополитической и рыночной ситуацией, чтобы гибко реагировать на существенные изменения цен на топливо и сырьё.

В сфере автомобильных дорог Министерство сообщения совместно с LVC планирует подход, предусматривающий более гибкое применение договоров и разумный подход при реализации государственных закупок. Одновременно рассматриваются возможности компенсации роста затрат путём перерасчёта единичных цен строительных работ, в том числе для работ с использованием битума, а также применения индексов строительных затрат Центрального статистического управления для покрытия изменений цен на другие ресурсы и материалы.

Также предусмотрена возможность продления сроков исполнения или заключения договоров и, в отдельных случаях, неприменения санкций за задержку начала работ, если причины связаны с внешними и не зависящими от заказчика или исполнителя обстоятельствами.

Сообщается также, что в Юрмале сегодня и в четверг, 23 апреля, LVC проводит ежегодную конференцию дорожной отрасли Латвии.

Первый день конференции посвящён развитию дорожной сети и безопасности движения, второй — вопросам технологий и содержания дорог.

Компания LVC была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автомобильных дорог, администрирует её финансирование и организует закупки для государственных нужд. В управлении LVC находится более 20 000 километров государственных автодорог.