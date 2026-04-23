Война на Ближнем Востоке потенциально может усилить давление нелегальной миграции на Латвию, кроме того, существуют риски попыток проникновения в Латвию из Беларуси находящихся там пакистанских трудовых мигрантов, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По словам министра, при обострении конфликта и проведении сухопутных операций неизбежно возникает движение гражданского населения, аналогично тому, как это было при вторжении России в Украину, и, соответственно, могут еще больше возрасти риски нелегальной миграции.

Как сообщалось, год назад белорусский диктатор Александр Лукашенко принимал с визитом премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и предложил 150 тысячам пакистанцев приехать на заработки в Беларусь.

Козловскис отметил, что в Беларуси уже сейчас находятся десятки тысяч пакистанских трудовых мигрантов. Министра беспокоит, что в какой-то момент через информационное пространство этим людям могут внушить, что Беларусь - не лучшая страна и нужно уезжать в другие государства. Это означает, что перемещение этих людей создаст риски еще более значительного миграционного давления на границе Латвии.

Козловскис недавно встретился с коллегой из Пакистана, который проявил заинтересованность в решении проблемы нелегальной миграции. Козловскис считает, что с Пакистаном необходимо поддерживать двусторонние контакты.