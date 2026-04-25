Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страны Балтии: демонтаж памятников в Томске — попытка переписать историю 4 2269

Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страны Балтии: демонтаж памятников в Томске — попытка переписать историю
ФОТО: пресс-фото

Россия переписывает историю, стирая нежелательные для себя страницы — так в Латвии комментируют действия России по демонтажу памятных камней в Томске, установленных в память о репрессированных в годы коммунистического режима жителях стран Балтии.

Власти Томской области в ночь на 19 апреля демонтировали памятник жертвам сталинских репрессий «Камень скорби» в Томском мемориальном парке, а также установленные рядом отдельные памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам, сообщают Новости ТВ3.

В том числе был убран доставленный в Сибирь летом 2011 года памятный камень, подготовленный жителями Сигулды и созданный художником Гунтисом Пандерсом, на котором на латышском и русском языках было написано: "Пусть камень говорит и скорбит по латышам - жертвам политических репрессий".

Памятные знаки можно убрать, но преступление невозможно стереть из истории — так считает родившаяся в ссылке в Томске политик Сандра Калниете.

"Главный мотив, на мой взгляд, — сохранить «очищенную» «великую» историю о великом русском народе, которому весь мир якобы причинил зло, и всё, что может это омрачить или не соответствует представлениям Путина об идеологии, стирается. Это не первый случай, когда авторитарные режимы и диктаторы так поступают. Важно помнить всё, чтобы не допускать ошибок, которые уже совершались в истории", — сказала Калниете.

Томская область со времён царской России была местом ссылки и заключения для сотен тысяч людей, куда особенно массово отправляли в годы сталинского террора и репрессий. Когда в 1989 году у бывшей тюрьмы начались работы по благоустройству, среди строительного мусора были обнаружены человеческие кости и признаки массовых захоронений, вывезенных при ликвидации тюрьмы. «Камень скорби» и мемориальный сквер в Томске на территории бывшего следственного изолятора были открыты в 1992 году.

Произошедшее осудили представители внешнеполитических ведомств стран Балтии.

Представитель Министерства иностранных дел Диана Эглите отметила, что демонтаж памятных камней демонстрирует преобладающую в современной России позицию, оправдывающую преступления советского тоталитарного режима, включая незаконную оккупацию соседних стран, бесчеловечные репрессии и массовые нарушения прав человека в отношении их жителей, а также потребовала разъяснений от российской стороны.

В свою очередь Калниете заявила: "Для России это как с гуся вода, поскольку она игнорирует и гораздо более серьёзные вещи, полностью игнорирует международное право. Это как заразная болезнь, которая распространяется и на другие диктатуры, поскольку им также невыгодно соблюдать международное право".

С момента вторжения в Украину в России уничтожено или повреждено не менее 23 памятников и мемориальных мест, посвящённых репрессированным полякам, литовцам, эстонцам, латышам и другим национальным группам. В 2024 году в Москве был закрыт Музей истории ГУЛАГа — официально по причинам «пожарной безопасности» — с планами создать на его месте экспозицию о преступлениях нацистов против СССР, в то время как в других регионах России устанавливаются новые памятники Сталину.

Читайте нас также:
#история #права человека #репрессии #памятники #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
25
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео