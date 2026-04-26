Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Издеваются ли над латышским языком на латвийском телевидении? Любопытный ответ омбудсмена

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Издеваются ли над латышским языком на латвийском телевидении? Любопытный ответ омбудсмена
ФОТО: LETA

Омбудсмен латвийских электронных СМИ Эдмунд Апсалонс (на фото) получил жалобу, в которой утверждалось, что в программах латвийского государственного СМИ (LSM), и в частности в новостных выпусках ЛР1, наблюдаются систематические несоответствия нормам латышского литературного языка в произношении дикторов.

Примерами этого, по мнению заявителя (конкретно не уточняется кто это был, но очень многие догадываются), являются неоправданное смягчение согласных, неправильное ударение и длительность гласных, а также влияние русской фонетики.

Оценив представленные материалы в соответствии с профессиональными принципами, изложенными в руководстве LSM по редактированию, омбудсмен пришел к выводу, что в новостных программах ЛР1 нет признаков намеренного ослабления государственного языка, равно как и систематического пренебрежения нормами латышского литературного языка, в том числе неправильного произношения.

В то же время омбудсмен отметил, что в новостных программах можно обнаружить некоторые недостатки в произношении дикторов, поскольку на него могут влиять диалекты, физиологические факторы и родной язык говорящих. Однако этого недостаточно, чтобы говорить об общей проблеме качества языка.

По мнению омбудсмена, важнейшим принципом правильности произношения является то, что произношение не должно создавать или способствовать смысловому искажению сказанного.

Читайте нас также:
#телевидение #язык #качество #новости #Омбудсмен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео