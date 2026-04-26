Омбудсмен латвийских электронных СМИ Эдмунд Апсалонс (на фото) получил жалобу, в которой утверждалось, что в программах латвийского государственного СМИ (LSM), и в частности в новостных выпусках ЛР1, наблюдаются систематические несоответствия нормам латышского литературного языка в произношении дикторов.

Примерами этого, по мнению заявителя (конкретно не уточняется кто это был, но очень многие догадываются), являются неоправданное смягчение согласных, неправильное ударение и длительность гласных, а также влияние русской фонетики.

Оценив представленные материалы в соответствии с профессиональными принципами, изложенными в руководстве LSM по редактированию, омбудсмен пришел к выводу, что в новостных программах ЛР1 нет признаков намеренного ослабления государственного языка, равно как и систематического пренебрежения нормами латышского литературного языка, в том числе неправильного произношения.

В то же время омбудсмен отметил, что в новостных программах можно обнаружить некоторые недостатки в произношении дикторов, поскольку на него могут влиять диалекты, физиологические факторы и родной язык говорящих. Однако этого недостаточно, чтобы говорить об общей проблеме качества языка.

По мнению омбудсмена, важнейшим принципом правильности произношения является то, что произношение не должно создавать или способствовать смысловому искажению сказанного.