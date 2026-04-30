Сегодня депутаты на пленарном заседании сперва согласились включить дополнительно в повестку дня "языковой" законопроект, а потом и проголосовали за его рассмотрение пр-существу - в комиссии Сейма. Речь идет о поправках, которые подготовили представители правой оппозиции - Национального объединения и Объединенного списка. Суть поправок - во исполнение решения Конституционного суда фактически убрать русский язык из общественных СМИ. По сути русский контент остался, причем в весьма усеченном виде, только на портале общественных СМИ. Если поправки будут приняты Сеймом, то родной для 37 процентов населения язык в общественных СМИ можно будет использовать, как пояснил с трибуны депутат Эдвардс Смилтенс, только в порядке исключения. Это свое заключение депутат предварил пламенной речью с трибуны, где он цитировал российского идеолога Дугина.

"Очень трудно поверить, что через 36 лет после восстановления свободы и независимости, после голосования 4 мая в этом зале, после вывода российских войск, нашего вступления в Евросоюз, НАТО, ООН, OESD, после решения о системе образования на латышском языке, после референдума о русском языке как официальном в Латвии, после сноса памятника оккупации, в пятый год войны, когда Россия жестоко рвет и уничтожает украинскую землю и народ, и угрожает тем же странам Балтии, когда Александр Дугин, стратегический идеолог русского мира и Путина, неоднократно высказывался совершенно четко и открыто: русский язык является основой российской идентичности и геополитического влияния. Территории бывшего СССР, на которых поддерживается информационное пространство русского языка, в этой идеологии есть границы России. Независимая Латвия – лишь временное историческое недоразумение. Так говорит "Александр Дугин. И после всего этого мы еще дискутировали и боролись за то, является русский язык обязательным или нет в независимой и свободной Латвии в латвийских общественных СМИ — через 36 лет после восстановления независимости!" - сокрушался Смилтенс.