Спор закрыт: суд поставил точку в вопросе Варакляны 1 1002

Политика
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спор закрыт: суд поставил точку в вопросе Варакляны
ФОТО: LETA

Решение снимает один из спорных вопросов административно-территориальной реформы — суд подтвердил, что Сейм действовал в рамках закона и учёл интересы жителей.

Конституционный суд постановил, что присоединение Мурмастиенской и Вараклянской волостей, а также города Варакляны к Мадонскому краю соответствует Конституции.

В суде подчеркнули, что это решение не было случайным или принятым без обсуждения. Вопрос рассматривался в ходе административно-территориальной реформы, обсуждался в парламентских комиссиях и на заседаниях Сейма. При этом отдельно оценивалась историческая принадлежность Варакляны к Латгале.

Суд пришёл к выводу, что парламент не действовал произвольно. Были проанализированы интересы местного сообщества, а также обеспечено участие жителей в процессе принятия решения.

При этом КС отдельно отметил, что административные границы не определяют культурную или историческую идентичность. Варакляны могут входить в Мадонский край с точки зрения управления, не теряя связи с Латгале.

Суд также разъяснил, что закон об исторических латышских землях не требует полного совпадения административных и исторических границ. Важно, чтобы законодатель учитывал эту принадлежность, но не обязан строго ей следовать.

Дело было возбуждено по заявлению 20 депутатов Сейма. Они утверждали, что при принятии решения не были соблюдены принципы добросовестного законотворчества и проигнорированы положения закона об исторических землях.

По мнению заявителей, присоединение Вараклянского края, исторически относящегося к Латгале, к Мадонскому краю, который в основном входит в Видземе, противоречит логике реформы и интересам местных жителей.

Решение суда фактически закрепляет действующую административную карту и закрывает юридический спор вокруг Варакляны.

