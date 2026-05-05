По мере приближения часа Х, то есть начала официальной предвыборной кампании, усиливаются слухи о том, что внутри "Нового Единства" усиливается скепсис по поводу возможного лидера предвыборного списка - Эвики Силини. Однако глава парламентской фракции "Нового Единства" и председатель правления партии "Единства" Эдмундс Юревиц в интервью "Диене" опроверг эти слухи. «Я могу сказать четко и ясно, чтобы эту тему и закрыть — внутренние измерения показывают, что самая высокая поддержка именно основного электората «Нового Единства» у премьер-министра Эвики Силини. Сейчас мы стабильны на втором месте и сражаемся с «Латвией на первом месте» (LPV) и самая высокая оценка и личная оценка работы у тех избирателей, которые нас поддерживают, именнно у Эвики Силини", - заявил Юревиц "Диене". Он прокомментировал и ситуацию с рейтингами политических сил.

"Во-первых, я действительно согласен, что все то, что произошло в последние месяцы и в рамках коалиции, где СЗК с Прогрессивными ежедневно обменивается экзальтированными, иногда обоснованными или менее обоснованными «любезностями» и делает такое ощущение нестабильности — это, конечно, не создает в обществе никакого позитивного настроения по поводу общей способности коалиции работать, и это надо признать. Во-вторых, то, что мы чувствуем в политической среде в целом — мы, в том числе и те партии, которые более прагматичны, ушли в такую очень острую борьбу за избирателя, который считает, что «все плохо» и «Латвия — несостоявшаяся страна». Этот общий негативный фон, конечно, оставляет отпечаток и на ведущую партию - «Новое Единство»…

Не будем отрицать, что за эти месяцы было три крупных потрясения, которые вызвали реакцию общественности. Был этот скандал вокруг закупки ИТ, была сложная зима с большими счетами за отопление, и был весь этот процесс airBaltic, на который обращено обоснованное внимание общества с вопросами, с которыми нам пришлось работать. И в конце уже общество по этим всем проблемам, как мы их все решим, смотрит на нас. Вся эта совокупность обстоятельств повлияла на общество", - пояснил политик.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства", "по традиции", очертил и красные линии - обозначил партии, с которыми после выборов "Новое Единство" не намерено работать во власти: "Мы свое сказали — с популистами, пророссийскими силами и Шлесерсом мы в коалиции сотрудничать не будем, но часть Объединенного списка, Нацобъединения и других политических сил после выборов в Рижскую думу это четко не сказали. И поэтому перед тем, как избиратели пойдут голосовать, они должны получить честный ответ, кто с какими политическими силами считает возможным сотрудничать. Я считаю, что, глядя на нынешний состав Сейма, мы сейчас готовы сотрудничать как с членами нынешней коалиции, так и в основном с государственно мыслящими силами - Объединенным списком и Национальным объединением. "