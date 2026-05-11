Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в интервью Латвийскому ТВ заметил, что Андрис Спрудс нахваливал Латвию за невероятные успехи в беспилотных технологиях, называл нашу страну дронной державой. "Теперь оказалось, что король голый, а латвийское небо дырявое", - заключил политолог и сравнил Спрудса с Мюнхаузеном. "Он рассказывал о Латвии, как о державе беспилотников, но инцидент с дронами в Латгалии свидетельствует, что противодронная оборона не в лучшем состоянии", - добавил М. Анджанс.