Вы это серьезно? «Новое Единство» назвало своего кандидата на должность премьер-министра 0 1829

Политика
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выборы

На фоне всех скандалов, кандидатом "Нового Единства" на пост премьер-министра на выборах будет Эвика Силиня.

Действующий премьер-министр Эвика Силиня будет кандидатом на пост премьера от "Нового Единства" и на предстоящих осенью парламентских выборах, подтвердил член правления "Нового Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс.

"Никаких противоположных сигналов я не слышал. Ясно, что будет", - сказал Ашераденс, отвечая на вопрос, станет ли Силиня кандидатом партии в премьеры.

Ее кандидатуру "Новому Единству" еще предстоит выдвинуть официально.

По мнению редакции и на фоне прогремевших скандалов, позиция "Нового Единства" вызывает, мягко говоря, вопросы. А может, действительно, эти люди не живут в Латвии, а где-то в своем мирке?

Как сообщалось, своих кандидатов на пост премьер-министра уже объявили несколько партий. Кандидатом "Прогрессивных" в премьеры будет руководитель парламентской фракции Андрис Шуваев, Крестьянского союза Латвии - министр экономики Виктор Валайнис, оппозиционного Национального объединения - Илзе Индриксоне, оппозиционной партии "Латвия на первом месте" - Айнарс Шлесерс.

#выборы #Латвия #партии #скандалы #кандидаты #новости #новое единство #Арвилс Ашераденс #политика
