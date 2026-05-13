Итак, "прогрессивные" по итогам встречи с Эвикой Силиней пришли к выводу, что... нужно создавать новое правительство. Они призвали Эдгара Ринкевича начать соответствующие консультации. Означает ли это конец правительства Силини? Скорее всего - да. Однако теоретически Силиня и Ко может попытаться какое-то время поработать, как правительство меньшинства. До первого голосования в Сейме о выражении недоверия премьеру.