Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не думаю, что она настолько смелая!» - отец Тиммы о присутствии Седоковой на похоронах Яниса 1 1622

Спорт
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Не думаю, что она настолько смелая!» - отец Тиммы о присутствии Седоковой на похоронах Яниса

17 декабря тело Яниса Тиммы нашли на первом этаже обычной пятиэтажки Москвы, переделанной в хостел. Баскетболист добровольно ушел из жизни, но есть и те, кто винит в его поступке Анну Седокову. Приедет ли она попрощаться с бывшим мужем?

Из-за бюрократических процедур и санкций тело Яниса Тиммы несколько дней не могли доставить из России в Латвию. Мама баскетболиста специально приехала в Москву, чтобы уладить все вопросы. 25 декабря гроб с телом спортсмена был перевезен в Латвию — там уже все готово к похоронам, которые пройдут 27 декабря.

Журналисты связались с отцом Яниса Тиммы, чтобы выразить соболезнования и спросить, будет ли Анна Седокова присутствовать на прощании с бывшим мужем.

«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», - заявил Райтис Тимма.

Отметим, что «СтарХит» последние три дня задавал тот же самый вопрос представителям Анны Седоковой, но не получил ответа. Между тем, источники сообщают, что экс-солистка «ВИА Гры» до сих пор не пришла в себя и лечится после нервного срыва, который произошел после того, как артистка узнала о смерти Яниса. Певица лишь однажды показала себя в больнице, но после этого перестала выходить на связь в соцсетях.

Стоит сказать, что обсуждающие трагическую ситуацию разделились на два лагеря. Одни винят в случившемся Анну Седокову — звучат даже призывы проверить ее на предмет доведения Яниса Тиммы до такого печального итога. Другие говорят, что экс-солистка «ВИА Гры» ни в чем не виновата. Они с мужем, как взрослые люди, все решили еще летом и разошлись без скандалов.

Впрочем, некоторые предполагают, что Янис не хотел отпускать любимую и до последнего уговаривал ее быть с ним, хотя и не мог ей ничего предложить. Тимма уже несколько лет как перестал играть в высшей лиге, в НБА у него зацепиться не получилось, а медиалига в России, куда он вошел осенью 2024 года, явно была не тем местом, где хочет играть профессиональный игрок в самом расцвете сил.

Семья Яниса считает, что во всех бедах виновата, пусть даже косвенно, его последняя жена. Как только в жизни баскетболиста появилась Седокова, он разорвал отношения с родными и стал совсем другим человеком. Тем не менее, говорят, что певица помогла деньгами, чтобы организовать прощание Тиммы.

×
Читайте нас также:
#звезды #RIP #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео