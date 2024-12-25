17 декабря тело Яниса Тиммы нашли на первом этаже обычной пятиэтажки Москвы, переделанной в хостел. Баскетболист добровольно ушел из жизни, но есть и те, кто винит в его поступке Анну Седокову. Приедет ли она попрощаться с бывшим мужем?

Из-за бюрократических процедур и санкций тело Яниса Тиммы несколько дней не могли доставить из России в Латвию. Мама баскетболиста специально приехала в Москву, чтобы уладить все вопросы. 25 декабря гроб с телом спортсмена был перевезен в Латвию — там уже все готово к похоронам, которые пройдут 27 декабря.

Журналисты связались с отцом Яниса Тиммы, чтобы выразить соболезнования и спросить, будет ли Анна Седокова присутствовать на прощании с бывшим мужем.

«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все», - заявил Райтис Тимма.

Отметим, что «СтарХит» последние три дня задавал тот же самый вопрос представителям Анны Седоковой, но не получил ответа. Между тем, источники сообщают, что экс-солистка «ВИА Гры» до сих пор не пришла в себя и лечится после нервного срыва, который произошел после того, как артистка узнала о смерти Яниса. Певица лишь однажды показала себя в больнице, но после этого перестала выходить на связь в соцсетях.

Стоит сказать, что обсуждающие трагическую ситуацию разделились на два лагеря. Одни винят в случившемся Анну Седокову — звучат даже призывы проверить ее на предмет доведения Яниса Тиммы до такого печального итога. Другие говорят, что экс-солистка «ВИА Гры» ни в чем не виновата. Они с мужем, как взрослые люди, все решили еще летом и разошлись без скандалов.

Впрочем, некоторые предполагают, что Янис не хотел отпускать любимую и до последнего уговаривал ее быть с ним, хотя и не мог ей ничего предложить. Тимма уже несколько лет как перестал играть в высшей лиге, в НБА у него зацепиться не получилось, а медиалига в России, куда он вошел осенью 2024 года, явно была не тем местом, где хочет играть профессиональный игрок в самом расцвете сил.

Семья Яниса считает, что во всех бедах виновата, пусть даже косвенно, его последняя жена. Как только в жизни баскетболиста появилась Седокова, он разорвал отношения с родными и стал совсем другим человеком. Тем не менее, говорят, что певица помогла деньгами, чтобы организовать прощание Тиммы.