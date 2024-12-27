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В Риге попрощались с баскетболистом Янисом Тиммой 3

Спорт
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
В Риге попрощались с баскетболистом Янисом Тиммой

Сегодня в 15:00 в Рижском крематории началась церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Как сообщалось, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы в минувший вторник.

Появилось видео, на котором мама баскетболиста и его первая жена Сана Оша стоят у гроба. Женщины плачут, а папа Яниса старается держаться. «Он был хорошим мальчиком, мне трудно что-то объяснять. Люблю его…» — сказал Райтис Тимма.

Проститься со спортсменом пришли десятки людей, все с красными и белыми розами. На фоне играет спокойная мелодия. Позже спортсмена кремировали.

Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил жизнь самоубийством.

В форме сборной Латвии Тимма провел 68 игр.

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#r.i.p. #спорт
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    28-го декабря

    Так какая причина смерти то???

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го декабря

    Теперь его место в Аду. НАВЕЧНО!

    7
    33
  • JL
    Janina LV
    27-го декабря

    Все как обычно, много разговоров в твиторах латышских, рука Москвы и т.п., а по факту дед и полбалки латышских были на похоронах.

    15
    7

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