В Риге попрощались с баскетболистом Янисом Тиммой

Сегодня в 15:00 в Рижском крематории началась церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Как сообщалось, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы в минувший вторник.

Появилось видео, на котором мама баскетболиста и его первая жена Сана Оша стоят у гроба. Женщины плачут, а папа Яниса старается держаться. «Он был хорошим мальчиком, мне трудно что-то объяснять. Люблю его…» — сказал Райтис Тимма.

Проститься со спортсменом пришли десятки людей, все с красными и белыми розами. На фоне играет спокойная мелодия. Позже спортсмена кремировали.

Ряд СМИ сообщили, что Тимма покончил жизнь самоубийством.

В форме сборной Латвии Тимма провел 68 игр.