Фигуристы разыгрывают титул

В Бостоне стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Американцы рассчитывают, что домашний турнир станет чуть ли не самым удачным для сборной: в планах три золотые медали. Кстати, девять лет назад Бостон уже принимал чемпионат мира, но сейчас статус у турнира выше: разыгрывают еще и квоты на Олимпиаду-2026. Латвию здесь будут представлять двое – Денис Васильев и Софья Степченко.

Все билеты почти раскуплены

Итак, повторение – налицо. Логотип турнира почти повторяет эмблему ЧМ-2016. Те же шрифт, цветовое решение и зубец конька (правда, развернутый зеркально). И это не случайность: организаторы говорят, что гордятся тем, что чемпионат мира вернулся в Бостон, поэтому намеренно сохранили стилистику того старта. Или еще один нюанс. На чемпионате мира-2016 в женском одиночном катании победила россиянка Евгения Медведева. Хозяева тогда надеялись на «золото» для Грейси Голд, но Медведева увела титул. В этот раз американцы тоже собираются выиграть женский турнир. Среди главных фавориток - Эмбер Гленн.

Чемпионат мира проводят на главной арене Бостона - TD Garden. Это домашняя площадка команд НХЛ и НБА, а значит и для нашего Кристапа Порзиньгиса она точно не чужая. Вместимость - 15 тысяч зрителей, и почти все билеты раскуплены. На пятницу и субботу мест уже нет, хотя цены довольно высокие (до 400 долларов за самые хорошие кресла). Между прочим, этот каток в 2014-м принимал чемпионат США, здесь же хотят провести предолимпийский чемпионат страны в 2030-м.

Жесткие правила и памятный гала-вечер

На арене действуют очень жесткие правила. Так, например, нельзя проносить свои напитки и еду, а также выходить на улицу в перерывах (хотя перерывы между видами по три часа). Под запретом рюкзаки: охрана пускает только с небольшими сумочками. Сначала в опалу попали даже мягкие игрушки: организаторы объявили, что со своими подарками для фигуристов приходить нельзя. Причина - лоббирование интересов продавцов на арене, которые не хотели лишаться прибыли. Но после волны возмущения среди болельщиков запрет пересмотрели. Правда, больше трех игрушек (причем, небольшого размера) пронести все равно не дадут.

Один из организаторов турнира - The skating club of Boston. Как известно, несколько фигуристов этой школы погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне в январе. В Бостоне (и не только) тяжело переживали эту трагедию, поэтому домашний чемпионат мира - еще и повод вспомнить о погибших. В день открытия запланировано особое мемориальное выступление на арене с участием фигуристов и чиновников. А на воскресный гала-вечер приглашен Максим Наумов - фигурист сборной США, у которого в авиакатастрофе погибли родители (российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов).

А что там на рекламных постерах и зачем лишнее кресло?

Реклама чемпионата мира в городе есть, хоть ее и немного. Но ближе к арене плакатов становится гораздо больше. На постерах, в основном, американские фигуристы (приоритет - у Ильи Малинина), но попадаются и удивительные лица – например, Луна Хендрикс. При том, что бельгийка фактически пропускает сезон, и на чемпионат мира даже не заявлена. Странности есть и на сайте соревнований. Например, мужской турнир иллюстрирует фото японца Шомы Уно, завершившего карьеру в прошлом году.

На самой арене - торжество новых технологий: бортики катка, КиК (зона ожидания оценок или «кисс энд край») и зона выхода фигуристов оформлены LED-панелями. Как и на финале Гран-при во французском Гренобле, ISU (Международный союз ледовых видов спорта) продолжает экспериментировать с рекламными форматами. На экраны будут выводить крупные фото фигуристов, забавные факты их биографии и ссылки на личные соцсети. В дни произвольных программ туда будут отправлять текущего лидера, правда, это касается только двух сильнейших разминок (раньше топ-3 сидел в так называемой «зеленой комнате», откуда в трансляцию делали прямые включения).

Помните, как фигуристы, часто уже без коньков, машут рукой тем, кто только вышел со льда и ожидает оценки в той самой зоне? Теперь промежуточный лидер будет делать это из соседнего кресла. Предполагается, что это повысит драматизм ожидания. Сами фигуристы к идее относятся настороженно - отдохнуть и расслабиться после проката теперь сложнее.

Про слет американских звезд и талисмана Куинси

Домашний чемпионат мира – отличный повод собрать несколько поколений главных американских фигуристов. На арене можно будет встретить Грейси Голд, Эшли Вагнер, Тару Липински, Брайана Бойтано, Пегги Флеминг и Скотта Хэмилтона. К выходным ждут Нэтана Чена.

Талисман турнира - бостонский терьер по имени Куинси. Он изображен на всей официальной сувенирке соревнований, но особенной популярностью пользуются мягкие игрушки (по 35 долларов за штуку). По забавному совпадению собака именно этой породы есть у одного из главных журналистов в американской фигурке - Джеки Вонга. Официальный мерч турнира достался ему, конечно же, в первую очередь. Сам Вонг работает комментатором. Ему доверили вести официальные тренировки турнира - их впервые транслируют в прямом эфире. Это нововведение организаторы подсмотрели на чемпионате США и этапе Гран-при Skate America. В эфир попадают, правда, не все тренировки, а только те, которые проходят на втором катке, неподалеку от основной арены.

Ну и чтобы привлечь внимание к фигурному катанию не только тех, кто разбирается хорошо в акселях и лутцах, организаторы «нажали» на продукцию. Например, местный производитель мороженого специально к чемпионату мира выпустил особый сорт - Worlds swirl (в переводе что-то такое, как «вихрь ЧМ»). Вкус - зефир, цвет - ярко-голубой (видимо, с отсылом к цвету льда). Попробовать его можно только во время турнира - вкус лимитированный. Для взрослых свой эксклюзив - местная пивоварня предлагает в дни чемпионата мира особый сорт светлого пива с символикой из мира фигурного катания.

Остается только добавить, что год назад на чемпионате мира в Монреале золотые медали в одиночном катании завоевывали Илья Малинин (США) и Каори Сакамото (Япония), в танцах на льду – американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в спортивных парах – дуэт из Канады Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. А если говорить о латвийских фигуристах в 2024-м в Канаде, то Васильев занял седьмое место, а Софья Степченко – 31-е.