Baltijas balss logotype

Васильев и Кулиш выступят с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию 0

Спорт
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Васильев и Кулиш выступят с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию
ФОТО: LETA

Латвийские фигуристы Денис Васильев и Федор Кулиш сегодня в Бостоне выступят с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет ЛЕТА.

Соревнования в короткой программе начнутся в 17:05 по латвийскому времени, их прямую трансляцию покажет 7-й канал Латвийского телевидения.

Кулиш среди 39 фигуристов выйдет на лёд в третьей группе под 15-м номером, а Васильев — в шестой группе под 28-м номером.

В произвольную программу, которая пройдёт в субботу, квалифицируются 24 лучших спортсмена.

На чемпионате Европы в Таллинне Васильев в этом году занял шестое место, а Кулиш — 14-е.

В середине февраля в Милане Васильев стал четвёртым на соревнованиях "Road to 26 Trophy", а Кулиш перед отъездом в США одержал победу на международных соревнованиях в ледовом зале "Даугавы" в Риге, набрав 213,83 балла.

Ранее сообщалось, что в среду в женских соревнованиях латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место и не квалифицировалась в произвольную программу.

Чемпионат мира в Бостоне завершится в воскресенье показательными выступлениями.

#фигурное катание #васильев
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео