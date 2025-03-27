Васильев и Кулиш выступят с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию

Латвийские фигуристы Денис Васильев и Федор Кулиш сегодня в Бостоне выступят с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет ЛЕТА.

Соревнования в короткой программе начнутся в 17:05 по латвийскому времени, их прямую трансляцию покажет 7-й канал Латвийского телевидения.

Кулиш среди 39 фигуристов выйдет на лёд в третьей группе под 15-м номером, а Васильев — в шестой группе под 28-м номером.

В произвольную программу, которая пройдёт в субботу, квалифицируются 24 лучших спортсмена.

На чемпионате Европы в Таллинне Васильев в этом году занял шестое место, а Кулиш — 14-е.

В середине февраля в Милане Васильев стал четвёртым на соревнованиях "Road to 26 Trophy", а Кулиш перед отъездом в США одержал победу на международных соревнованиях в ледовом зале "Даугавы" в Риге, набрав 213,83 балла.

Ранее сообщалось, что в среду в женских соревнованиях латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место и не квалифицировалась в произвольную программу.

Чемпионат мира в Бостоне завершится в воскресенье показательными выступлениями.