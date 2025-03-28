Васильев и Кулиш на чемпионате мира по фигурному катанию вышли в произвольную программу

Латвийские фигуристы Денис Васильев и Федор Кулиш в четверг в Бостоне на чемпионате мира по фигурному катанию заняли соответственно 16-е и 23-е места в короткой программе, квалифицировавшись в произвольную программу, которая состоится в субботу, пишет ЛЕТА.

Кулиш начал короткую программу с четверного прыжка, и его выступление было оценено в 73,25 балла. Уроженец Украины лишь немного не дотянул до личного рекорда (74,48) и прошёл в произвольную программу с минимальным отрывом — первый из оставшихся за чертой спортсмен набрал 72,84 балла.

Васильев допустил падение и завершил короткую программу с результатом 79,99 балла, что значительно хуже его личного рекорда (90,95).

В произвольную программу, которая пройдёт в субботу, вышли 24 лучших спортсмена из 39 участников.

Первое место в короткой программе с новым личным рекордом — 110,41 балла — занял американец Илья Малинин. Вторым стал японец Юма Кагияма (107,09 балла), третьим — представитель Казахстана Михаил Шайдоров (94,77 балла).

На чемпионате Европы в Таллине в этом году Васильев занял шестое место, а Кулиш — 14-е.

В середине февраля в Милане Васильев финишировал четвёртым на соревнованиях Road to 26 Trophy, а Кулиш перед отъездом в США победил на международных соревнованиях в ледовом зале "Даугавa" в Риге, набрав 213,83 балла.

Ранее сообщалось, что в среду в женских соревнованиях латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место и не прошла в произвольную программу.

Чемпионат мира в Бостоне завершится в воскресенье показательными выступлениями.