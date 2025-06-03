Уэйн Гретцки назвал величайшего игрока в истории НБА

«В НБА — это просто, 23. Это было довольно просто, не так ли?» — приводит слова Гретцки The Mirror.

Майкл Джордан отыграл большую часть карьеры под 23-м номером.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу, шестикратный чемпион НБА с «Чикаго Буллз» и шестикратный обладатель звания самого ценного игрока финальной серии НБА.

Джордан был введён в Зал славы баскетбола в 2009 году. Окончательно Джордан завершил спортивную карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет