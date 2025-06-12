В Майори стартует турнир по пляжному волейболу с участием 15 латвийских дуэтов

Сегодня в Майори начнутся основные соревнования профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) "Futures" с участием 15 латвийских дуэтов, пишет ЛЕТА.

Матчи запланированы с 9:00, и их можно будет смотреть в прямом эфире на YouTube-канале "Volejbols Latvija".

На пляже Майори в Юрмале в основной сетке турнира "Futures" сыграют девять мужских и шесть женских пар из Латвии.

В соревнованиях обоих турниров примут участие представители 19 стран, в том числе гости из США, Канады, Японии, Филиппин и Коста-Рики.

В квалификационном турнире по 16 команд у мужчин и женщин боролись за восемь путёвок в основную сетку. В основном турнире участвуют по 24 команды в мужском и женском зачётах.

Турнир с призовым фондом 20 000 евро на пляже Майори продлится до воскресенья.

В рейтинге "Pro Beach Tour" первыми по значимости являются соревнования "Elite 16", вторыми — "Challenge", третьими — "Futures".