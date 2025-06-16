Юрмальский песок в пользу Латвии и Франции

На пляже в Майори накануне были определены сильнейшие – победители очередного элитного этапа турнира Beach Pro – Future, а ими оказались команды Латвии и Франции.

Изначально в этих соревнованиях были заявлены по 24 команды, и только из Латвии - более десяти. Но на пьедестале почета в итоге оказались только две.

В мужском финале Мартиньш Плявиньш и Кристиан Фокеротс со счетом 2:0 (25:23, 21:19) переиграли Александра Самойлова и Густава Аузиньша. Любопытно, что возрастные показатели этих пар были идентичными: Плявиньшу и Самойлову по 40 лет, их молодым напарникам – по 20. В женском финале никого из латвийских пар в призерах не оказалось.

Лучшими здесь были француженки, а сильнейший дуэт Латвии Тина Граудиня/Анастасия Самойлова остановился на четвертьфинале, по ходу турнира потерпев два поражения. Уточним, что за победу в юрмальском турнире командам полагаются 400 рейтинговых очков и 2000 евро призового фонда.