«Формула-1»: на Гран-При Австрии побеждает Норрис и «Макларен»

Это его третий успех в сезоне, а потому в общем зачете он вплотную приближается к своему напарнику из команды Оскару Пиастри (216 очков против 201-го).

На трассе Шпильберга, а это были 70 кругов, стартовавший с «поула» Норрис сумел сдержать своего товарища по команде, в итоге выиграв у него почти три секунды. На подиуме также оказался монегаск Шарль Леклер из «Феррари», уступивший паре из «Макларена» почти 20 секунд. В топ-6 также вошли Льюис Хэмилтон («Феррари»), Джордж Расселл («Мерседес») и Лиам Лоусон («Рэйсинг Буллз»). А вот нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл») на сей раз сошел, хотя он и сохранил за собой третью строчку в общем зачете (155 баллов).

Следующий, 12-й этап мирового первенства – Гран-При Великобритании, трасса Сильверстоуна примет 6 июля.