Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мне больно это признать…» — латвийский фигурист Васильев поделился грустной новостью и просит поддержки 0 1216

Спорт
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
«Мне больно это признать…» — латвийский фигурист Васильев поделился грустной новостью и просит поддержки
ФОТО: LETA

Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев оказался в финансово сложной ситуации, поделился душераздирающим посланием и начал сбор пожертвований, чтобы достойно подготовиться к зимним Олимпийским играм, которые пройдут уже в следующем году, сообщает Santa.lv.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году Денис Васильев занял 9-е место, а в Пекине в 2022 году — 13-е. Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллинне, а этой весной занял 11-е место на чемпионате мира в США.

Сейчас Васильев входит в состав Латвийской олимпийской команды. Однако он столкнулся с финансовыми трудностями, мешающими полноценно подготовиться к Олимпиаде. Поэтому на платформе ko-fi.com фигурист просит поддержать его, чтобы он мог подготовиться к олимпийскому сезону.

«Мне больно это признать и поделиться этим», — обращается к потенциальным жертвователям Денис.

«Я оказался в неприятной ситуации в начале этого олимпийского сезона. Последние месяцы меня тяжело угнетали постоянные проблемы с Латвийской федерацией фигурного катания. Это навредило подготовке, лишив меня столь необходимых душевных и финансовых ресурсов», — пишет Васильев и признаёт, что хоть частичное решение и было найдено, время уже упущено. Он добавляет, что сейчас переживает большие внутренние перемены.

«Часть моей наивной и идеалистической личности умерла в этот трудный период», — признаётся он.

«Эта ситуация породила во мне мышление жертвы, и я искренне это ненавижу! Я — боец, всегда им был! Я хочу побеждать, и именно эта вера позволила мне так долго держаться. Я всегда мог подняться. Сдаться — не вариант», — пишет Денис.

«Во мне накопилось столько стресса, что эта ситуация эмоционально истощила меня.

Благодаря поддержке и теплу близких людей я всё ещё стою на ногах. (…) Всё, что мы переживаем, делает нас сильнее! (…) Я принимаю свои эмоции и направлю их в продуктивное русло. Мне нужно сохранить то, что работает, и отпустить то, что больше не помогает. (…) Спасибо за понимание!» — завершает Денис Васильев.

Читайте нас также:
#фигурное катание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
2
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 166
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 203
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 256
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 233

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 4
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 68
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 28
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 53
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 4
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео