«Мне больно это признать…» — латвийский фигурист Васильев поделился грустной новостью и просит поддержки

Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев оказался в финансово сложной ситуации, поделился душераздирающим посланием и начал сбор пожертвований, чтобы достойно подготовиться к зимним Олимпийским играм, которые пройдут уже в следующем году, сообщает Santa.lv .

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году Денис Васильев занял 9-е место, а в Пекине в 2022 году — 13-е. Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллинне, а этой весной занял 11-е место на чемпионате мира в США.

Сейчас Васильев входит в состав Латвийской олимпийской команды. Однако он столкнулся с финансовыми трудностями, мешающими полноценно подготовиться к Олимпиаде. Поэтому на платформе ko-fi.com фигурист просит поддержать его, чтобы он мог подготовиться к олимпийскому сезону.

«Мне больно это признать и поделиться этим», — обращается к потенциальным жертвователям Денис.

«Я оказался в неприятной ситуации в начале этого олимпийского сезона. Последние месяцы меня тяжело угнетали постоянные проблемы с Латвийской федерацией фигурного катания. Это навредило подготовке, лишив меня столь необходимых душевных и финансовых ресурсов», — пишет Васильев и признаёт, что хоть частичное решение и было найдено, время уже упущено. Он добавляет, что сейчас переживает большие внутренние перемены.

«Часть моей наивной и идеалистической личности умерла в этот трудный период», — признаётся он.

«Эта ситуация породила во мне мышление жертвы, и я искренне это ненавижу! Я — боец, всегда им был! Я хочу побеждать, и именно эта вера позволила мне так долго держаться. Я всегда мог подняться. Сдаться — не вариант», — пишет Денис.

«Во мне накопилось столько стресса, что эта ситуация эмоционально истощила меня.

Благодаря поддержке и теплу близких людей я всё ещё стою на ногах. (…) Всё, что мы переживаем, делает нас сильнее! (…) Я принимаю свои эмоции и направлю их в продуктивное русло. Мне нужно сохранить то, что работает, и отпустить то, что больше не помогает. (…) Спасибо за понимание!» — завершает Денис Васильев.