В рамках группового этапа отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу сборная Испании на своем поле в Эльче нанесла поражение команде Грузии со счетом 2:0.
Испания — Грузия — 2:0
Голы: 1:0 — Пино (24). 2:0 — Оярсабаль (64).
На 29-й минуте Торрес (Испания) не реализовал пенальти.
Группа Е: Испания — 9 очков (3 игры), Турция — 6 (3), Грузия — 3 (3), Болгария — 0 (3).
Другие результаты матчей:
Латвия — Андорра — 2:2
Болгария — Турция — 1:6
Португалия — Ирландия — 1:0
Сербия — Албания — 0:1
Эстония — Италия — 1:3
