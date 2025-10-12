Baltijas balss logotype
Квалификация ЧМ-2026. Cборная Грузии на выезде уступила команде Испании и другие исходы отборочных игр

Спорт
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Квалификация ЧМ-2026. Cборная Грузии на выезде уступила команде Испании и другие исходы отборочных игр

В рамках группового этапа отборочного турнира на ЧМ-2026 по футболу сборная Испании на своем поле в Эльче нанесла поражение команде Грузии со счетом 2:0.

Испания — Грузия — 2:0

Голы: 1:0 — Пино (24). 2:0 — Оярсабаль (64).

На 29-й минуте Торрес (Испания) не реализовал пенальти.

Группа Е: Испания — 9 очков (3 игры), Турция — 6 (3), Грузия — 3 (3), Болгария — 0 (3).

Другие результаты матчей:

Латвия — Андорра — 2:2

Болгария — Турция — 1:6

Португалия — Ирландия — 1:0

Сербия — Албания — 0:1

Эстония — Италия — 1:3

#футбол


