Американская теннисистка Винус Уильямс получила приглашение для участия в Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

45-летняя Винус может стать самой возрастной участницей Australian Open. Американка может обойти японку Кимико Дате, которая выступала на турнире в возрасте 44 лет.

Винус Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров «Большого шлема» в парном разряде вместе со своей сестрой Сереной. Уильямс была олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.