Проблемы с органом случайно выявили у игрока в ходе обследования, которое проводилось из-за небольшого тромба в ноге. Операция, которая должна была занять 40 минут, затянулась почти на три часа из-за возникших осложнений.

Жизни Роберто Карлоса ничего не угрожает, но он останется в больнице под наблюдением медицинского персонала в превентивных целях как минимум на 48 часов.

52-летний экс-футболист играл за мадридский «Реал», бразильские «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», турецкий «Фенербахче», индийский «Дели Дайнамос», а также махачкалинский «Анжи». В составе «Реала» бразилец трижды выигрывал Лигу чемпионов.