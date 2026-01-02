Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Легендарный бразильский защитник перенес срочную операцию на сердце 0 150

Спорт
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Легендарный бразильский защитник перенес срочную операцию на сердце

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос перенёс операцию на сердце в Сан-Паулу.

Проблемы с органом случайно выявили у игрока в ходе обследования, которое проводилось из-за небольшого тромба в ноге. Операция, которая должна была занять 40 минут, затянулась почти на три часа из-за возникших осложнений.

Жизни Роберто Карлоса ничего не угрожает, но он останется в больнице под наблюдением медицинского персонала в превентивных целях как минимум на 48 часов.

52-летний экс-футболист играл за мадридский «Реал», бразильские «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», турецкий «Фенербахче», индийский «Дели Дайнамос», а также махачкалинский «Анжи». В составе «Реала» бразилец трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Читайте нас также:
#футбол #медицина #спорт #лига чемпионов #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Габона расформировало сборную по футболу после провала на Кубке Африки
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл Килиан Мбаппе
Изображение к статье: Александр Усик рассказал, сколько еще поединков планирует провести до завершения карьеры
Изображение к статье: НХЛ. Натан Маккиннон первым после Уэйна Гретцки третий раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ за год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео