Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Овечкин вышел на девятое место в НХЛ по количеству очков в большинстве 1 202

Спорт
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин вышел на девятое место в НХЛ по количеству очков в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3).

40-летний форвард помог канадскому нападающему Джастину Сурдифу реализовать численное преимущество.

Овечкин набрал 612-е очко при игре в большинстве и сравнялся по этому показателю с американским защитником Филом Хаусли. Они занимают девятое место в лиге. Лучший результат у канадского нападающего Уэйна Гретцки (890 очков).

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 34 (15+19) очка в 40 матчах.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IB
    Inar Bertrand
    1-го января

    У Ови 912 шайб за карьеру в регулярке НХЛ ....вот это РЕКОРД ! А вот этот детский лепет нужен чтобы отвлеч внимание от этого достижение тк 912 голов никто не забье в ближайшие 100 лет

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: НХЛ. Натан Маккиннон первым после Уэйна Гретцки третий раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ за год
Изображение к статье: Винус Уильямс получила wild card на Australian Open и готовится стать первой 45-летней участницей этого турнира
Изображение к статье: Определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций-2025
Изображение к статье: МЧМ-2026. Завершился групповой этап. Стали известны все пары четвертьфиналистов. Битва Латвия — Швеция открывает программу этой стадии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео