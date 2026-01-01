40-летний форвард помог канадскому нападающему Джастину Сурдифу реализовать численное преимущество.

Овечкин набрал 612-е очко при игре в большинстве и сравнялся по этому показателю с американским защитником Филом Хаусли. Они занимают девятое место в лиге. Лучший результат у канадского нападающего Уэйна Гретцки (890 очков).

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 34 (15+19) очка в 40 матчах.