Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в ворота «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и вписал свое имя в историю клуба.

Капризов набрал 10-е очко в сезоне-2025/26 (5 голов и 5 передач за 7 матчей) и, как сообщает сайт НХЛ, стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось достичь отметки в 10 бомбардирских баллов за семь или меньше матчей трижды (также за 6 матчей в сезоне-2024/25 и за 7 матчей в сезоне-2022/23).

Сейчас российский хоккеист занимает шестое место в общей гонке бомбардиров НХЛ.