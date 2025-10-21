Baltijas balss logotype
НХЛ. Кирилл Капризов продолжает переписывать рекорды «Миннесоты»

Спорт
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: НХЛ. Кирилл Капризов продолжает переписывать рекорды «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в ворота «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и вписал свое имя в историю клуба.

Капризов набрал 10-е очко в сезоне-2025/26 (5 голов и 5 передач за 7 матчей) и, как сообщает сайт НХЛ, стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось достичь отметки в 10 бомбардирских баллов за семь или меньше матчей трижды (также за 6 матчей в сезоне-2024/25 и за 7 матчей в сезоне-2022/23).

Сейчас российский хоккеист занимает шестое место в общей гонке бомбардиров НХЛ.

#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

