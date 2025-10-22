Baltijas balss logotype
После дебюта в НБА Леброна Джеймса успели родиться 83 ныне действующих игрока лиги 0 121

Спорт
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: После дебюта в НБА Леброна Джеймса успели родиться 83 ныне действующих игрока лиги

В преддверии 23-го сезона в НБА Леброн Джеймс остается самым возрастным действующим игроком лиги.

По данным Basket News, 83 баскетболиста НБА родились уже после того, как Джеймс впервые вышел на площадку 29 октября 2003 года.

За 22 сезона в лиге Леброн Джеймс стал символом долговечности в профессиональном спорте. На момент старта сезона-2025/2026 он продолжает выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс» и готовится к своему 23-му году в НБА. 30 декабря форвард отпразднует 41-й день рождения.

Среди 30 команд лиги больше всего игроков, родившихся после дебюта Джеймса, находится в «Вашингтон Уизардс» — восемь. В составе «Лейкерс» таких трое — сын баскетболиста Бронни Джеймс, новичок Аду Тьеро и защитник по двустороннему контракту Ник Смит-младший.

#баскетбол
Оставить комментарий

