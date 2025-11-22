Baltijas balss logotype
Васильев — девятый в произвольной программе на этапе Grand Prix в Финляндии 1 150

Спорт
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Васильев — девятый в произвольной программе на этапе Grand Prix в Финляндии
ФОТО: Youtube

Латвийский фигурист Денис Васильев в пятницу занял девятое место в произвольной программе на этапе серии "Grand Prix" Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии и завершил соревнования на десятом месте в общем зачёте, сообщает LETA.

В произвольной программе Васильев, который также был девятым после короткой программы, набрал 134,63 балла и сохранил ту же позицию.

Лучший результат в произвольной программе показал японец Юма Кагияма — 182,29 балла. Вторым стал француз Адам Сяо с 164,48 баллами, третье место занял канадец Стивен Гоголев — 164,26 балла.

В общем зачёте победу с 270,45 баллами одержал Кагияма. Сяо с 256,98 баллами занял второе место, Гоголев с результатом 253,61 балла стал третьим.

Латвийский фигурист с 210,08 баллами занял десятое место среди 12 участников.

В этом сезоне Васильев уже выступал на одном этапе "Grand Prix" — в конце октября в Китае, где также занял десятое место, набрав 204,51 балла.

Финал серии ISU "Grand Prix" состоится в начале декабря в японском городе Нагоя, и в него квалифицируются шесть лучших фигуристов. Каждый спортсмен участвует в двух этапах.

Лучший латвийский фигурист этого сезона также планирует участие в Олимпийских играх Милан – Кортина-д’Ампеццо, чемпионатах мира и Европы, а также в соревнованиях "Golden Spin" в Хорватии. На чемпионате мира этого года он завоевал для Латвии две квоты на Олимпийские игры 2026 года.

С октября Васильев больше не тренируется в школе фигурного катания в Шампери под руководством серебряного призёра Олимпиады 2006 года швейцарца Стефана Ламбьеля, где 26-летний спортсмен провёл предыдущие девять лет.

#фигурное катание #Финляндия #Япония #Латвия #спорт #результаты
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    До тех пор, пока на международный лёд не вернутся Российские фигуристы, существование соревнований по фигурному катанию не имеет смысла в принципе.

