Латвийский фигурист Денис Васильев в пятницу занял девятое место в произвольной программе на этапе серии "Grand Prix" Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии и завершил соревнования на десятом месте в общем зачёте, сообщает LETA.

В произвольной программе Васильев, который также был девятым после короткой программы, набрал 134,63 балла и сохранил ту же позицию.

Лучший результат в произвольной программе показал японец Юма Кагияма — 182,29 балла. Вторым стал француз Адам Сяо с 164,48 баллами, третье место занял канадец Стивен Гоголев — 164,26 балла.

В общем зачёте победу с 270,45 баллами одержал Кагияма. Сяо с 256,98 баллами занял второе место, Гоголев с результатом 253,61 балла стал третьим.

Латвийский фигурист с 210,08 баллами занял десятое место среди 12 участников.

В этом сезоне Васильев уже выступал на одном этапе "Grand Prix" — в конце октября в Китае, где также занял десятое место, набрав 204,51 балла.

Финал серии ISU "Grand Prix" состоится в начале декабря в японском городе Нагоя, и в него квалифицируются шесть лучших фигуристов. Каждый спортсмен участвует в двух этапах.

Лучший латвийский фигурист этого сезона также планирует участие в Олимпийских играх Милан – Кортина-д’Ампеццо, чемпионатах мира и Европы, а также в соревнованиях "Golden Spin" в Хорватии. На чемпионате мира этого года он завоевал для Латвии две квоты на Олимпийские игры 2026 года.

С октября Васильев больше не тренируется в школе фигурного катания в Шампери под руководством серебряного призёра Олимпиады 2006 года швейцарца Стефана Ламбьеля, где 26-летний спортсмен провёл предыдущие девять лет.