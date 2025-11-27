Baltijas balss logotype
Назван наиболее вероятный преемник Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля». И это не Хаби Алонсо

Спорт
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван наиболее вероятный преемник Арне Слота на посту главного тренера «Ливерпуля». И это не Хаби Алонсо

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Ноттингема» Анге Постекоглу может возглавить «Ливерпуль», если руководство клуба примет решение уволить нынешнего наставника команды Арне Слота. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, нидерландский специалист по-прежнему пользуется поддержкой боссов мерсисайдского клуба, однако владельцы «Ливерпуля» восхищаются Постекоглу и считают его подходящей кандидатурой на роль главного тренера команды.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024-го. Под его руководством «красные» выиграли английскую премьер-лигу по итогам сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учетом всех соревнований. Накануне подопечные Слота уступили ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.

#футбол #спорт #лига чемпионов
