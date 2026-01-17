В случае серьёзной угрозы безопасности Европейский союз (ЕС) может быть вынужден применить против США свои экономические инструменты, заявил в беседе с агентством LETA член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO) и исследователь Латвийского института внешней политики (ЛИВП) Сандис Шрадерс, пишет ЛЕТА.

По его мнению, во время первого президентского срока Дональда Трампа Европа, возможно, недооценила серьёзность его заявлений и подход к достижению внешнеполитических целей. Сейчас, по словам исследователя ЛИВП, сложилась ситуация, в которой представители трансатлантического сообщества, которое до сих пор рассматривалось как единая семья с общими ценностями и интересами в области безопасности, вынуждены мыслить и действовать по принципам теории международной анархии.

"Это означает, что меньшим странам-членам НАТО необходимо организовываться и даже рассматривать возможность применения военной силы для ограничения внешнеполитических целей лидера альянса — США, которые фактически угрожают отбросить мир к мышлению колониальной эпохи", — пояснил эксперт.

Шрадерс отметил, что угрозы президента США странам ЕС, в том числе введение пошлин, фактически подталкивают Европу к тому, чтобы, наконец, начать действовать синхронно, едино и стратегически по отношению к важнейшему союзнику по НАТО и лидеру Запада — США. По его мнению, цель таких действий — сдержать ангажированность США против либеральной демократии и мировой системы, которая позволила Америке десятилетиями быть ведущей державой — в военной, экономической, политической сферах и особенно в контексте так называемой "мягкой силы".

"Текущая внешняя и оборонная политика Трампа разрушила то, что делало США особой страной с 1945 года и во времена холодной войны — способность строить альянсы и привлекать союзников, основываясь на конкретных законах и нормах, которые соблюдали даже такие державы, как США, ради общих интересов", — добавил член правления LATO.

Он согласился с тем, что передача Гренландии под контроль США невозможна, если только Дания добровольно не продаст или не откажется от этой территории. Эксперт отметил, что альтернативой могло бы стать военное захватывание Гренландии, что фактически означало бы конец НАТО. Шрадерс указал, что уже сейчас страны ЕС, европейские члены НАТО и Канада перебрасывают свои силы на Гренландию — прежде всего, чтобы снизить опасения, вызванные заявлениями Трампа о безопасности Гренландии и США. По его оценке, это продуманная комбинация публичной дипломатии и военной стратегии, целью которой является сдерживание США от применения силы и насильственного захвата Гренландии.

"США способны захватить Гренландию военным путём, и ни одна страна ЕС или европейский член НАТО не сможет их остановить, поскольку США составляют около 70–80% от общего военного потенциала НАТО. Европейские страны в военной сфере не способны противостоять США", — констатировал исследователь ЛИВП.

Он подчеркнул, что такая ситуация — мечта России. В краткосрочной перспективе страны ЕС и НАТО вынуждены направлять свои военные, политические и дипломатические ресурсы на сдерживание агрессии со стороны США — от риторики до угроз санкциями и даже потенциального военного вмешательства в Гренландии, поскольку подобные обсуждения уже происходят в Вашингтоне. Это означает, что внимание и ресурсы не направляются на поставки необходимого вооружения Украине для сдерживания российской агрессии, и в краткосрочной перспективе от этого выигрывает Москва.

В долгосрочной перспективе, по словам Шрадерса, если эскалация между европейскими странами НАТО, США и Канадой продолжится, стратегическими выгодоприобретателями станут не только Россия, но и Китай, поскольку ни Европа, ни США уже не смогут эффективно сдерживать авторитарные режимы, логика которых основана на возвращении к колониальному порядку: "большие страны делают, что хотят, а малые — страдают", и международные законы больше не действуют.

Эксперт отметил, что растущее влияние Китая и России в Арктике уже давно признаётся службами безопасности Дании, США, Канады и северных стран Европы. По его мнению, именно скоординированные и оперативные действия ЕС и США до сих пор были основным инструментом, препятствующим геополитическому контролю России и Китая над Арктикой.

Шрадерс считает, что риторика Трампа о том, что интересы безопасности и экономики США могут быть ограничены в случае сотрудничества с Европой в вопросах безопасности и экономического развития Гренландии, не выдерживает рациональной критики. Ни Дания, ни какая-либо другая страна не запрещает американским компаниям работать в Гренландии, и в области экономического сотрудничества между странами Европы, Данией и США не существует препятствий. Поэтому исследователь ЛИВП делает вывод, что эта риторика направлена на присоединение Гренландии к США — либо с согласия Дании, либо с применением силы.

По мнению эксперта, странам ЕС уже сейчас необходимо всерьёз учитывать, что США в определённых обстоятельствах из стратегического союзника могут превратиться в угрозу безопасности. При этом он напомнил, что США уже более 20–30 лет призывают Европу наращивать вооружения, поскольку одна Америка не в состоянии обеспечивать безопасность и стабильность в Европе, учитывая растущие вызовы со стороны авторитарных режимов — в том числе России, Китая и стран Ближнего Востока. Однако Европа долгое время полагалась на то, что США обеспечат безопасность не только в Европе, но и в мире.

Шрадерс подчеркнул, что идея стратегической автономии Европы существовала всегда — в том числе в риторике Франции, — но в основном оставалась декларативной, поскольку реальная автономия возможна лишь при наличии общих и скоординированных военных возможностей, а не политики отдельных государств. До сих пор ЕС не смог действовать достаточно слаженно, однако текущая ситуация создаёт беспрецедентную необходимость к этому стремиться, поскольку угрозы, с которыми одновременно сталкивается Европа — от риторики американской администрации до российской агрессии и амбиций Китая — ранее в истории Европы не встречались.

"В странах Балтии говорят, что Россию умом не понять, а сейчас становится трудно понять и действия Трампа в области внешней политики и безопасности, потому что он делает всё, чтобы ослабить США — в военном, экономическом и политическом плане", — сказал член правления LATO.

Он подчеркнул, что США до сих пор сохраняют статус ведущей мировой державы во многом лишь потому, что Европа сдерживала свои действия по отношению к Америке, даже в ситуациях, когда США действовали вопреки европейским интересам. Если интересам безопасности Европы будет нанесён серьёзный ущерб, ЕС может быть вынужден применить свои экономические рычаги против США, чтобы ограничить "колониальные фантазии" Трампа, резюмировал Шрадерс.

Ранее сообщалось, что тысячи людей в субботу вышли на улицы Копенгагена, столицы Дании, чтобы протестовать против намерений президента США присоединить к США автономную территорию Дании — Гренландию.

Днём ранее Трамп заявил, что может "ввести пошлину" против стран, которые выступят против его планов по Гренландии.