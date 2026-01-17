Baltijas balss logotype
Алькарас назвал победу на Australian Open главной целью в 2026 году 0 74

Спорт
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алькарас назвал победу на Australian Open главной целью в 2026 году

Первая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что его главной целью в этом году является победа на Australian Open.

«Как я уже говорил, это [победа на Australian Open] моя главная цель на этот год. Это первый турнир сезона и самая важная задача. Мне интересно посмотреть, как я подготовился, поскольку я хорошо провел предсезонку и подошел к турниру в хорошей форме. Я действительно мотивирован на этот трофей, на то, чтобы показать хороший результат здесь. Поэтому я готовлюсь максимально, насколько это в моих силах, и с нетерпением жду начала турнира», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 18 января по 1 февраля. Лучшим результатом Алькараса на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал.

#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

