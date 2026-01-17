В последние недели покупатели в Германии замечают, что привычных упаковок яиц становится все меньше. Особенно это касается супермаркетов Kaufland, где ассортимент существенно сократился и дефицит яиц стал очень заметен.

Проблема носит системный характер: нарушены сразу 3 звена — производство, логистика и спрос.

Главной причиной кризиса эксперты называют птичий грипп (Geflügelpest), который в конце 2025 года поразил птицефабрики в нескольких регионах страны. В земле Бранденбург из-за вспышки вируса пришлось уничтожить около 185 тысяч кур, а в Саксонии крупные предприятия вынуждены были сократить поголовье.

Кроме того, на ситуацию повлияли новогодние логистические задержки и рост спроса на 10% за последние 2 года. Все это привело к тому, что полки супермаркетов опустели, а цены на яйца начали постепенно расти.

По данным Deutsche Presse-Agentur (dpa), ожидать быстрого восстановления поставок не стоит. В январе возможно небольшое улучшение, однако полное восстановление производства может занять несколько месяцев, предупреждает echo24.

Дополнительную сложность создают проблемы с экспортом: птичий грипп вспыхнул и в Польше, и в Нидерландах, которые традиционно поставляют яйца в Германию. Как результат, дефицит ощущается даже в крупных сетях, а в региональных магазинах перебои могут быть еще заметнее.

По данным Bayerischer Rundfunk, ситуация останется «напряженной» как минимум до весны. Жители Германии должны учитывать, что цены на яйца могут вырасти в ближайшие месяцы. Проблема затронула в первую очередь восточные регионы Германии — Бранденбург и Саксонию, где зафиксированы основные очаги болезни. Однако, по словам представителей торговых сетей, сбои в поставках ощущаются по всей стране — от Берлина до Баварии.

В некоторых магазинах наблюдается временное отсутствие яиц от кур свободного выгула (Freilandhaltung) и органической продукции (Bio).

При этом базовые категории остаются в продаже, хотя их выбор ограничен. Несмотря на тревожные новости, эксперты уверяют: поводов для паники нет. Проблема не в полном отсутствии товара, а во временных перебоях и сокращении выбора.

Как избежать неудобств при покупке яиц:

-обращайте внимание на альтернативные бренды — даже если это не привычная марка;

-выбирайте другие типы упаковок — 6, 10 или 12 штук;

-при возможности покупайте яйца местного производства;

-проверяйте наличие в разных супермаркетах — ассортимент может отличаться;

-сохраняйте гибкость: яйца других категорий ничем не уступают стандартным.

Гибкий подход к покупкам поможет не столкнуться с пустыми полками.

Почему дефицит может затянуться

Эксперты отрасли подчеркивают: восстановление яичных ферм — длительный процесс. После уничтожения птицы из-за птичьего гриппа требуется не только дезинфекция и проверка помещений, но и время на выращивание нового поголовья. Этот цикл занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от размера фермы и условий содержания.

Параллельно растет себестоимость производства: корм подорожал, а меры биобезопасности требуют дополнительных расходов.

Следовательно, даже при восстановлении объемов цены на яйца в 2026 году могут остаться выше прошлогодних.

Птичий грипп — вирусное заболевание, которое передается от диких птиц к домашним. В Германии ветеринарные службы регулярно вводят зоны контроля и карантина, чтобы предотвратить распространение вируса.

Когда болезнь подтверждена, фермеры обязаны уничтожить всех зараженных птиц, а продажа яиц из таких хозяйств временно запрещена. Это приводит к значительным потерям для сельхозпредприятий и отражается на общей ситуации на рынке.