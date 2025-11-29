Человекоподобные роботы (гуманоиды) уже в 2026 г. смогут превзойти в беге самого быстрого человека в мире. Такое заявление сделал глава одной из робототехнических компаний ВАН Чуан.

По его словам, на Всемирных играх гуманоидных роботов в 2026 г. мы увидим роботов, которые будут бегать быстрее рекордсмена мира в беге на 100 м ямайского спринтера Усэйна Болта. Ван Чуан считает, что, когда производители гуманоидов проведут специализированную оптимизацию для конкретных сценариев, таких как бег, возможности роботов могут значительно улучшиться.

Главным вызовом для робототехников является способность роботов-гуманоидов воспринимать окружающую среду в режиме реального времени и динамически подстраиваться для сохранения равновесия на высоких скоростях.

Рекорд мира в беге на 100 м сейчас составляет 9,58 сек. Он был установлен Усэйном Болтом в 2009 г. Для сравнения: рекорд в беге на 100 м среди человекоподобных роботов, который был установлен на первых Всемирных играх гуманоидных роботов в августе 2025 г., составляет 21,5 сек.