Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф — самая высокооплачиваемая спортсменка 2025 года по версии портала Sportico.

За год она заработала $ 31 млн долларов, из которых $ 23 млн — спонсорские контракты. Совсем немного от лидера отстала четырехкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ($ 30 млн).

В материале Sportico отмечается, что большую часть спонсорских денег Арина получает от Nike. Среди других спонсоров белорусской теннисной примы — Wilson, Audemars Piguet, Whoop, Electrolit, IM8.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток мира по версии Sportico: