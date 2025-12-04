Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф — самая высокооплачиваемая спортсменка 2025 года по версии портала Sportico.
За год она заработала $ 31 млн долларов, из которых $ 23 млн — спонсорские контракты. Совсем немного от лидера отстала четырехкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ($ 30 млн).
В материале Sportico отмечается, что большую часть спонсорских денег Арина получает от Nike. Среди других спонсоров белорусской теннисной примы — Wilson, Audemars Piguet, Whoop, Electrolit, IM8.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток мира по версии Sportico:
Кори Гауфф (США) — $ 31 млн ($ 8 млн призовых + $ 23 млн от спонсоров) (1-е место в списке спортсменок).
Арина Соболенко (Беларусь) — $ 30 млн ($ 15 млн + $ 15 млн) (2).
Ига Швентек (Польша) — $ 23,1 млн ($ 10,1 млн + $ 13 млн) (3).
Чжэн Циньвэнь (Китай) — $ 20,6 млн ($ 1,6 млн + $ 19 млн) (5).
Мэдисон Киз (США) — $ 13,4 млн ($ 4,4 млн + $ 9 млн) (8).
Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 12,6 млн ($ 8,6 млн + $ 4 млн) (9).
Наоми Осака (Япония) — $ 12,5 млн ($ 2,5 млн + $ 10 млн) (10).
Аманда Анисимова (США) — $ 10,8 млн ($ 7,3 млн + $ 3,5 млн) (12).
Джессика Пегула (США) — $ 10,5 млн ($ 5,5 млн + $ 5 млн) (13).
Винус Уильямс (США) — $ 10,2 млн ($ 219 тыс. + $ 10 млн) (14).
