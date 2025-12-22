Baltijas balss logotype
Молодёжка уступила Словакии во втором контрольном матче перед чемпионатом мира 0 309

Спорт
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молодёжка уступила Словакии во втором контрольном матче перед чемпионатом мира
ФОТО: Unsplash

Молодёжная сборная Латвии по хоккею (U-20) в воскресенье в контрольной игре в США проиграла Словакии со счётом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2), пишет ЛЕТА.

На 13-й минуте первого периода латвийцев вывел вперёд Маркус Сиерадзкий, однако в дальнейшем точными бросками отличились только соперники. Третью шайбу словаки забросили уже в пустые ворота.

Игроки сборной Словакии нанесли 28 бросков по воротам, которые защищал Нил Роберт Мауниньш, а латвийцы ответили 25 бросками.

В пятницу латвийские хоккеисты со счётом 2:3 (0:0, 1:2, 0:0, 0:1) в овертайме уступили сверстникам из Чехии.

На молодёжный чемпионат мира можно заявить 22 полевых игроков и трёх вратарей. По правилам турнира травмированного игрока, который больше не может продолжать участие в соревнованиях, разрешено заменить и дозаявить нового хоккеиста. Состав сборной Латвии U-20 будет объявлен за день до начала чемпионата.

На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, Данией и Чехией. Во второй группе выступят Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.

Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а сборная, занявшая пятое место, проведёт матч за право остаться в сильнейшем дивизионе.

Молодёжный чемпионат мира 2026 года пройдёт с 26 декабря по 5 января в Сент-Поле и Миннеаполисе.

#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #Словакия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
