«Болонья» против «Астон Виллы»... Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Дата публикации: 20.03.2026
По завершении всех матчей 1/8 финала Лиги Европы сформированы четвертьфинальные пары турнира.

Лига Европы. 1/4 финала

«Брага» (Португалия) — «Бетис» (Испания)

Матчи пройдут 8 и 16 апреля

«Фрайбург» (Германия) — «Сельта» (Испания)

«Порту» (Португалия) — «Ноттингем» (Англия)

«Болонья» (Италия) — «Астон Вилла» (Англия)

Матчи пройдут 9 и 16 апреля

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который год назад одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

