«Манчестер Сити» победил «Арсенал» в финале Кубка лиги

Спорт
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Манчестер Сити» победил «Арсенал» в финале Кубка лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

У «горожан» дубль оформил Нико О'Райли, забив на 60-й и 64-й минутах.

«Манчестер Сити» выиграл трофей Кубка лиги в 9-й раз в истории. Рекорд принадлежит «Ливерпулю» — 10 титулов. У «Арсенала» — два трофея в девяти финалах.

В очных противостояниях «Манчестер Сити» победил «Арсенал» впервые с апреля 2023 года. С тех пор «канониры» выиграли трижды, еще три матча завершились вничью.

