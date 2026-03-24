Страна ЕС призвала к бойкоту чемпионата мира по футболу из-за США

Дата публикации: 24.03.2026
В Нидерландах более 170 тысяч человек призвали бойкотировать ЧМ по футболу.

В Нидерландах более 170 тысяч человек подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года из-за агрессивной военной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Документ передан на рассмотрение парламента страны. Инициатором выступил журналист Теун ван де Кеукен, который вместе с соавторами считает участие сборной Нидерландов в турнире неприемлемым из-за «агрессивного военного вмешательства» Вашингтона в дела других государств и риторики по Гренландии. Он настаивает, что решение не должно оставаться исключительно в компетенции Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов ранее подчеркивало, что вопрос участия сборной решает KNVB. При этом правительство формально не вмешивается в принятие решения.

28 февраля Трамп объявил о начале войны против Ирана. После этого президент иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Трамп в ответ сказал, что ему безразлично возможное снятие сборной Ирана с ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

#футбол #Иран #США #Нидерланды #Дональд Трамп #спорт #чемпионат мира #политика
