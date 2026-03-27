Трагедия в Кардиффе и триумф в Праге. Сборные Чехии и Боснии и Герцеговины по пенальти пробились в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026 0 93

Спорт
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия в Кардиффе и триумф в Праге. Сборные Чехии и Боснии и Герцеговины по пенальти пробились в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

Минувшей ночью завершились последние два полуфинальных стыковых матча в европейской части квалификации грядущего чемпионата мира. В обоих случаях дело дошло до серии пенальти.

Национальная команда Уэльса принимала сборную Боснии и Герцеговины в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и уступила со счетом 1:1 (пенальти — 2:4). За Уэльс забил Дэниел Джеймс на 51-й минуте. В составе Боснии и Герцеговины отличился Эдин Джеко на 86-й. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти победу одержала сборная Боснии и Герцеговины.

Национальная команда Чехии встречалась со сборной Ирландии в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и победила — 2:2 (пенальти — 4:3). Примечательно, что в середине первого тайма на табло горели 0:2… В основное время за Чехию отличились Патрик Шик (27-я минута) и Ладислав Крейчи (86). За Ирландию забил Трой Пэрротт (19), и автогол на счету голкипера Чехии Матея Коваржа (23).

#футбол #Чехия #спорт #Ирландия #Босния и Герцеговина
