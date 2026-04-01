Арина Соболенко рассказала, что ей снится после поражений 0 249

Спорт
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко рассказала, что ей снится после поражений

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся сохранять мотивацию в теннисе.

«Я ненавижу проигрывать. Ненавижу это чувство после поражения. Я не могу спать, мне снится теннис, я злюсь на себя за ошибки, которые могли стоить мне матча — я ненавижу это чувство.

Именно поэтому каждый раз, выходя на корт, я стараюсь выложиться на максимум и сделать всё возможное и невозможное, чтобы победить. «Как она проиграла ей в двух финалах «Шлема»? Это же истребитель». The Athletic и иностранные фаны признали мощь Соболенко после «Солнечного дубля»

Что касается мотивации — я даже близко не рядом с легендами. Моя цель — зайти как можно дальше в этом виде спорта, вдохновлять следующее поколение, быть для него хорошим примером, показывать баланс между жизнью на корте и вне его, а также помогать людям оставаться здоровыми в такой сложной и требовательной среде», — сказала Соболенко на пресс-конференции после завершения турнира в Майами.

