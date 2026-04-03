Начались первые открытые продажи билетов на финал ЧМ-2026

Спорт
Дата публикации: 03.04.2026
Первая открытая продажа билетов на чемпионат мира 2026 года показала, сколько ФИФА взимает за финал соревнования.

Цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года в открытой продаже выросли на 38 процентов по сравнению с декабрем, когда квитки первой категории стоили $8 680.

На данный момент стоимость билетов выросла не только в первой категории — до $10 990, но и в других.

Вторая категория подорожала на 32,78 процентов — с $5 575 до $7 380.

Третья категория выросла на 38,23 процента — с $4 185 до $5 785.

На чемпионате мира 2026 года примут участие 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф мундиаля выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира-2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Читайте нас также:
#цены #спорт #билеты #фифа
