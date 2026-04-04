Об этом сообщает журналист Globo Андре Лоффредо.

— Анчелотти даже не думает о вызове Неймара на чемпионат мира. Это не входит в его планы, у него нет такого желания. Он не понимает причину всей этой шумихи вокруг Неймара.

Призывы включить его в состав обоснованы. Это связано с тем, что он представлял собой в прежние годы, с ожиданиями увидеть Неймара, которого давно уже не было. Однако Анчелотти оценивает игру последних месяцев, и то, что Неймар показал за этот период, не приближает его к окончательному составу, — сказал журналист.

В 3 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету 34-летнего форварда 3 гола и 1 ассист.