Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спорт
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не собирается вызывать форварда «Сантоса» Неймара на предстоящий ЧМ-2026.

Об этом сообщает журналист Globo Андре Лоффредо.

— Анчелотти даже не думает о вызове Неймара на чемпионат мира. Это не входит в его планы, у него нет такого желания. Он не понимает причину всей этой шумихи вокруг Неймара.

Призывы включить его в состав обоснованы. Это связано с тем, что он представлял собой в прежние годы, с ожиданиями увидеть Неймара, которого давно уже не было. Однако Анчелотти оценивает игру последних месяцев, и то, что Неймар показал за этот период, не приближает его к окончательному составу, — сказал журналист.

В 3 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету 34-летнего форварда 3 гола и 1 ассист.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео